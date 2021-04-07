Госдеп США назвал, кто оказывает давление на антикоррупционные органы в Украине

https://racurs.ua/n152912-gosdep-ssha-nazval-kto-okazyvaet-davlenie-na-antikorrupcionnye-organy-v-ukraine.html

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Кто оказывает давление на антикоррупционные органы в Украине, указано в докладе Государственного департамента США о соблюдении прав человека в 2020 году (Country Reports on Human Rights Practices: Ukraine), обнародованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Несмотря на свои успехи, новые независимые антикоррупционные органы столкнулись с политическим давлением со стороны олигархов и элит, которые выступают против реформ. Это подорвало доверие общества… и поставило под угрозу жизнеспособность институтов по борьбе с коррупцией, — говорится в докладе.

Также в Госдепартаменте отметили, что с момента создания антикоррупционной инфраструктуры в Украине разные политики пытались «вклинить» в них лояльных агентов, используя политическое давление и законодательное изменение процедуры отбора антикоррупционеров. В то же время авторы доклада призвали к прозрачности и беспристрастности в ходе назначения руководителей этих органов.

Несмотря на то, что власти пытаются бороться с коррупцией, проблема остается серьезной как для граждан, так и для бизнеса, — резюмировали в докладе.

Также там напомнили, что с момента создания Национальное антикоррупционное бюро расследовало 986 ​​уголовных производств, в которых было нанесено 261 млрд грн убытков.