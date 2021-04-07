Держдеп США вказав, хто чинить тиск на антикорупційні органи в Україні

https://racurs.ua/ua/n152912-derjdep-ssha-vkazav-hto-chynyt-tysk-na-antykorupciyni-organy-v-ukrayini.html

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Хто чинить тиск на антикорупційні органи в Україні, вказано у доповіді Державного департаменту США щодо дотримання прав людини у 2020 році (Country Reports on Human Rights Practices: Ukraine), яку оприлюднено на сайті американського зовнішньополітичного відомства.

Незважаючи на свої успіхи, нові незалежні антикорупційні органи зіткнулися з політичним тиском з боку олігархів та еліт, які виступають проти реформ. Це підірвало довіру суспільства… і поставило під загрозу життєздатність інститутів по боротьбі з корупцією, — йдеться у доповіді.

Також у Держдепартаменті зазначили, що з моменту створення антикорупційної інфраструктури в Україні різні політики намагалися «вклинити» в них лояльних агентів, використовуючи політичний тиск і зміни до законодавства щодо процедури відбору антикорупціонерів. Водночас закликали до прозорості і неупередженості під час призначення керівників цих органів.

Незважаючи на те, що влада намагається боротися з корупцією, проблема залишалася серйозною як для громадян, так і для бізнесу, — резюмували у доповіді.

Також там нагадали, що з моменту створення Національне антикорупційне бюро розслідувало 986 кримінальних проваджень, в яких було завдано 261 млрд грн збитків.