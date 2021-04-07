Конкурс красоты. Фото: BBC

https://racurs.ua/n152911-konkurs-krasoty-v-shri-lanke-zavershilsya-drakoy-za-koronu-na-scene-video.html

Ракурс

Конкурс красоты «Миссис Шри-Ланка», в котором могут принимать участие только замужние женщины, обернулся скандалом. С победительницы сорвали корону прямо на сцене.

Женщину заподозрили в том, что она разведена. Об этом сообщает BBC.





Сообщается, что на конкурсе красоты победительница Пушпика Де Сильва получила травму головы после того, как с нее пыталась сорвать корону обладательница главного приза 2019 года Каролина Джури.

Женщина заявила, что ее конкурентка не имеет права получить титул, поскольку разведена. Джуре призвала отдать победу участнице, которая заняла второе место. После того как судьи выяснили, что Де Сильва на самом деле замужем, ей вернули корону и титул. Победительница призналась, что фактически состоит в браке, но сейчас не живет с мужем.

Она также заявила, что собирается подать в суд на Каролину Джури, поскольку та нанесла ей травму головы, когда пыталась сорвать корону, а также оскорбила ее своим поведением.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Лычаковском районном суде Львова служители Фемиды рассматривали дело о драке двух декоративных собак. Владельца йоркширского терьера, который спровоцировал драку и покусал шпица, оштрафовали на 85 грн.