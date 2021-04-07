Метро в Киеве изменит график — как будет работать

Метро. Фото: Апостроф

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Метро в Киеве изменит график работы во время локдауна, введенного в столице из-за вспышки коронавируса в регионе.

Это позволит оптимизировать затраты на перевозку и обеспечит соблюдение карантина. Об этом Киевский метрополитен сообщает на своей странице в Facebook.

До 16 апреля проезд в метрополитене осуществляется исключительно по спецпропускам. Документ предъявляется вместе со служебным удостоверением.

Сообщается, что с начала введения локдауна в Киеве в понедельник, 5 апреля, киевским метрополитеном воспользовались 152 тыс. пассажиров, а во вторник, 6 апреля, было осуществлено 210 тыс. поездок. В то же время раньше среднесуточный пассажиропоток составлял до 1 млн человек. В 2019 году подземкой пользовалось 1,5 млн пассажиров ежедневно.

Напомним, ранее мы сообщали, что спецпропуска на транспорт в Киеве получили работники предприятий критической инфраструктуры в количестве 500 тысяч. По мнению мэра Киева Виталия Кличко, такого количества пропусков вполне достаточно.