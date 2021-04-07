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Политик залез в гроб на встрече с избирателями в Мексике. Фото: https://glagol.press/
Политик залез в гроб на встрече с избирателями в Мексике (ВИДЕО)https://racurs.ua/n152908-politik-zalez-v-grob-na-vstreche-s-izbiratelyami-v-meksike-video.htmlРакурс
Мексиканский кандидат в депутаты Карлос Майорга залез в гроб во время встречи с избирателями.
Видео инцидента опубликовал журналист Сальвадор Гарсия Сото в своем Twitter.
Во время предвыборной кампании политик устроил похороны города Хуарес, где лично исполнил роль «мертвого города» и лег в гроб.
По ходу постановочной панихиды команда Майорги рассказывала обо всех тяготах, пережитых расположенным на границе с США городом. Специальные плакальщики старались передать атмосферу печали и скорби в приграничном регионе.
В конце мероприятия Майорга вылез из гроба и пообещал избирателям воскресить Хуарес. Также политик велел похоронить себя заживо, если не выполнит предвыборные обещания.
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