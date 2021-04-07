Буллинг. фото: IStock

https://racurs.ua/n152907-bulling-iz-za-cellulita-direktora-liceya-nakajut-za-travlu-podrostkov.html

Ракурс

Буллинг в школе за целлюлит и бантики устроила директор лицея на Львовщине. Полиция составила протокол на женщину из-за травли подростков за их внешний вид.

Теперь ее грозит штраф или исправительные работы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.





Сообщается, что информацию о буллинге учащихся в учебном заведении обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. После этого были опрошены дети, ставшие жертвами буллинга, родители учеников, а также были изучены записи, сделанные во время занятий.

Учительница удивилась, почему ученицы пришли в школу в брюках, если «на улице уже тепло». А одежду назвала «рабочей». Также она сделала замечание девушкам, которые одевают платки, назвав их «бабами 30 лет». Кроме того, учительница указала одной из школьниц на целлюлит, который «некрасиво вырос».

Полиция составила протокол по статье 173−4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (буллинг участника образовательного процесса). Статья предусматривает наложение штрафа от 850 до 1 тыс. 700 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одесской области в городе Черноморск произошел инцидент, который демонстрирует детскую жестокость. Группа несовершеннолетних спокойно наблюдала за тем, как одна из девочек жестоко избивает свою ровесницу. Дети не только снимали избиение девочки на мобильный телефон, но и призывали свою подругу «врезать сильнее» жертве буллинга.