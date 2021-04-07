Булінг. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152907-buling-za-celulit-dyrektorku-liceu-pokaraut-za-ckuvannya-pidlitkiv.html

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Булінг у школі за целюліт та бантики влаштувала директорка ліцею на Львівщині. Поліція склала протокол на жінку через цькування підлітків за їхній зовнішній вигляд.

Тепер її загрожує штраф або виправні роботи. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Львівської області.





Повідомляється, що інформацію про булінг учнів у навчальному закладі виявили під час моніторингу соціальних мереж. Після цього були опитані діти, що стали жертвами булінгу, батьки учнів, а також були вивчені записи, що були зроблені під час занять.

Під час розмови педагог дорікнула підлітками за бантики на одязі, штани із діркою та целюліт. Вчителька здивувалась, чому учениці прийшли до школи в штанах, якщо «на вулиці вже тепло». А одяг назвала «робочим». Також зробила зауваження дівчатам, які одягають хустки, назвавши їх «бабами 30 років». Крім того, вчителька вказала одній зі школярок на целюліт, який «некрасиво виріс».

Поліція склала протокол за статтею 173−4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Булінг учасника освітнього процесу). Стаття передбачає накладення штрафу від 850 до 1 тис. 700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одеській області в місті Чорноморську стався інцидент, який демонструє дитячу жорстокість. Група неповнолітніх спокійно спостерігала за тим, як одна з дівчаток жорстоко б'є свою однолітку. Діти не тільки знімали побиття дівчинки на мобільний телефон, а й закликали свою подругу «врізати сильніше» жертві булінгу.