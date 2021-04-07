Безвіз з екзотичними островами на Карибах погодив Кабмін

https://racurs.ua/ua/n152906-bezviz-z-ekzotychnymy-ostrovamy-na-karybah-pogodyv-kabmin.html

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Сент-Вінсент і Ґренадіни — острівну країну в Карибському морі — українці зможуть відвідувати без необхідності оформлення в’їздної візи. Відповідне рішення під час засідання у середу, 7 квітня, ухвалив Кабінет міністрів.

Уряд ухвалив проект постанови про взаємне скасування візових вимог, якою пропонується запровадити безвізовий режим взаємних поїздок громадян України та Сент-Вінсенту і Ґренадіни за умови, що тривалість їхнього перебування не перевищує 90 днів впродовж 180 днів, — йдеться у повідомленні спікера Кабміну у Телеграм.

Сент-Вінсент і Гренадіни — держава в групі Навітряних островів Малих Антильських островів, розташованих у Карибському морі. До складу екзотичної території входять відносно великий острів Сент-Вінсент і понад 30 дрібних островів групи Північні Гренадіни, а також рифи Тобаго. Загальна площа островів — 389,3 кв. км, з них Сент-Вінсент — 344 кв. км. На островах мешкає понад 100 тис. осіб. Офіційна мова — англійська.

Сент-Вінсент і Гренадіни омивається водами Карибського моря, а зі сходу — Атлантичного океану.