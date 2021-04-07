План дій щодо членства в НАТО проситиме для України давній союзник Києва

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План дій щодо членства в НАТО проситиме для України давній союзник Києва — Литва. У майбутньому реалізація ПДЧ дозволить Україні стати членом Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс на спільній прес-конференції з главою МЗС Іспанії Аранчою Гонсалес Лайя, пише BNS.

Найближчим часом ми повинні знову звернутися до колег з листом, щоб розглянути можливість надання ПДЧ Україні… Я переконаний, і ми вже почали обговорювати це питання з нашими колегами з країн Балтії, що Альянс міг би повторити свою пропозицію щодо надання Україні плану членства, — сказав Ландсбергіс.

За його словами, ПДЧ для Києва стало «сильним сигналом для Росії», який вказав би на підтримку країнами НАТО трансатлантичного напрямку розвитку України.

Глава зовнішньополітичного відомства Іспанії зазначив, що відносини союзників з Києвом «плідні, корисні і є символом бачення мирного сусідства НАТО».

Міністр також сказала, що питання України необхідно обговорити на саміті НАТО в червні.

Нагадаємо, раніше у Кремлі пообіцяли «ускладнити ситуацію» у разі поповнення Україною лав НАТО. Водночас нещодавню заяву Володимира Зеленського щодо членства України в НАТО прокоментували у Міноборони США. Також на українське питання відреагував й Північноатлантичний альянс.