Степанов нарахував 32 млн. доз COVID-вакцин для України і назвав графік поставок

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Ракурс

Вакцини від коронавірусу обіцяє Міністерство охорони здоров’я українцям у 2021 році. Сьогодні в МОЗ є контракти на поставки 24 млн доз вакцин, а з врахуванням поставок COVAX — 32 млн доз.

На засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні є всі умови для надання можливості всім охочим вакцинуватися від COVID-19 до кінця року.

Міністр заявив, що в проекті Національного плану пропонується охопити 70% населення щепленням у 2021 році.

Що стосується конкретних поставок, то це закупівлі від таких виробників:

10 млн доз вакцини Novavax — постачання якої почнуться в липні 2021 року;

3 млн доз Covishield (500 тис. вже майже використали), ще 1,5 млн доз будуть поставлені у квітні-травні;

2 млн доз від компанії Sinovac (215 тис. доз вже привезли);

10 млн доз від компанії Pfizer (упродовж року);

8 млн доз вакцини від глобального механізму COVAX (різні виробники).

У проекті Національного плану вакцинації є інформація про кількість доз вакцини, які вже законтрактовані державою, та препарати, які очікуються в рамках COVAX.

Степанов заявив, що Національний план вакцинації буде представлений на розгляд Кабміну на найближчому засіданні.

Він назвав ситуацію із закупівлею вакцини від коронавірусу вестерном.

Хто сильніший, той все забирає. Тепер треба переконати людей вакцинуватися. Буде кілька вакцин і треба утримуватися від маніпуляцій, який продукт кращий, — розповів міністр.

«Ракурс» повідомляв, що вакцинацію від коронавірусу в Україні обіцяють пришвидшити в уряді. Кабмін визначив мінімальну кількість щеплень, яку повинна проводити медична система, щоб охопити 70% до кінця року. Йдеться про 6 млн щеплень на місяць, або 270 тис. щеплень на добу без вихідних. МОЗ необхідні додаткові кошти для закупівлі вакцин — приблизно 6,5 млрд гривень.

6 квітня в уряді заявили, що уклали рамковий контракт на 10 млн доз вакцини проти COVID-19 з компанією Pfizer/BioNTech.