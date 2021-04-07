Степанов насчитал 32 млн. доз COVID-вакцин для Украины и назвал график поставок

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Ракурс

Вакцины от коронавируса обещает Министерство здравоохранения украинцам в ​​2021 году. Сегодня в Минздраве есть контракты на поставку 24 млн доз вакцин, а с учетом поставок COVAX — 32 млн доз.

На заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине есть все условия для предоставления возможности всем желающим вакцинироваться от COVID-19 до конца года.

Министр заявил, что в проекте Национального плана предлагается охватить 70% населения прививками в 2021 году.

Что касается конкретных поставок, то это закупки от таких производителей:

10 млн доз вакцины Novavax — поставки начнутся в июле 2021 года;

3 млн доз Covishield (500 тыс. уже почти использовали), еще 1,5 млн доз будут поставлены в апреле-мае;

2 млн доз компании Sinovac (215 тыс. доз уже привезли)

10 млн доз от компании Pfizer (в течение года);

8 млн доз вакцины от глобального механизма COVAX (различные производители).

В проекте Национального плана вакцинации используется информация о количестве доз вакцины, которые уже законтрактованы государством, и препараты, которые ожидаются в рамках COVAX.

Степанов заявил, что Национальный план вакцинации будет представлен на рассмотрение Кабмина на ближайшем заседании.

Он назвал ситуацию с закупкой вакцины от коронавируса вестерном.

Кто сильнее, тот все забирает. Теперь надо убедить людей вакцинироваться. Будет несколько вакцин и надо воздерживаться от манипуляций, какой продукт лучше, — рассказал министр.



«Ракурс» сообщал, что вакцинацию от коронавируса в Украине обещают ускорить в правительстве. Кабмин определил минимальное количество прививок, которое должна проводить медицинская система, чтобы охватить 70% до конца года. Речь идет о 6 млн прививках в месяц, или 270 тыс. прививках в сутки без выходных. Минздраву необходимы дополнительные средства для закупки вакцин — примерно 6,5 млрд грн.

6 апреля в правительстве заявили, что заключили рамочный контракт на 10 млн доз вакцины против COVID-19 с компанией Pfizer / BioNTech.