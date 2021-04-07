Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Степанов насчитал 32 млн. доз COVID-вакцин для Украины и назвал график поставок

Степанов насчитал 32 млн. доз COVID-вакцин для Украины и назвал график поставок

7 апр 2021, 14:41
999

Вакцины от коронавируса обещает Министерство здравоохранения украинцам в ​​2021 году. Сегодня в Минздраве есть контракты на поставку 24 млн доз вакцин, а с учетом поставок COVAX — 32 млн доз.

На заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине есть все условия для предоставления возможности всем желающим вакцинироваться от COVID-19 до конца года.

Министр заявил, что в проекте Национального плана предлагается охватить 70% населения прививками в 2021 году.

Что касается конкретных поставок, то это закупки от таких производителей:

  • 10 млн доз вакцины Novavax — поставки начнутся в июле 2021 года;
  • 3 млн доз Covishield (500 тыс. уже почти использовали), еще 1,5 млн доз будут поставлены в апреле-мае;
  • 2 млн доз компании Sinovac (215 тыс. доз уже привезли)
  • 10 млн доз от компании Pfizer (в течение года);
  • 8 млн доз вакцины от глобального механизма COVAX (различные производители).

В проекте Национального плана вакцинации используется информация о количестве доз вакцины, которые уже законтрактованы государством, и препараты, которые ожидаются в рамках COVAX.

Степанов заявил, что Национальный план вакцинации будет представлен на рассмотрение Кабмина на ближайшем заседании.

Он назвал ситуацию с закупкой вакцины от коронавируса вестерном.

Кто сильнее, тот все забирает. Теперь надо убедить людей вакцинироваться. Будет несколько вакцин и надо воздерживаться от манипуляций, какой продукт лучше, — рассказал министр.


«Ракурс» сообщал, что вакцинацию от коронавируса в Украине обещают ускорить в правительстве. Кабмин определил минимальное количество прививок, которое должна проводить медицинская система, чтобы охватить 70% до конца года. Речь идет о 6 млн прививках в месяц, или 270 тыс. прививках в сутки без выходных. Минздраву необходимы дополнительные средства для закупки вакцин — примерно 6,5 млрд грн.

6 апреля в правительстве заявили, что заключили рамочный контракт на 10 млн доз вакцины против COVID-19 с компанией Pfizer / BioNTech.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров