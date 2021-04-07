Смертность. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152902-ukraina-popala-v-mirovye-lidery-po-smertnosti-ot-covid-19-infografika.html

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Коронавирус в Украине бьет все рекорды. За 6 апреля было зафиксирован 481 летальный случай — максимальный показатель с начала эпидемии.

Если считать по количеству смертей на тысячу жителей, то хуже ситуация наблюдается только в Бразилии. Там от коронавируса умерли более 4 тыс. человек при том, что население Бразилии в шесть раз превышает население Украины. Об этом сообщил глава комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.



По его словам, из-за коронавируса Бразилия подходит к краху медицинской системы, а Украина может уже вскоре догнать ее, поскольку в стране в последние дни фиксируются рекордные уровни госпитализаций, а места в реанимациях заканчиваются.

Остановить эпидемию сможет только вакцинация. Я очень рад, что у нас наконец есть оптимистичные известия о поставке вакцин. Президенту Владимиру Зеленскому удалось договориться с производителем Pfizer о поставке 10 млн доз. Успех президента подтверждает, что прямые контакты руководства Украины, наших закупщиков работают лучше, чем международные посредники, — заявил Радуцкий.



Он добавил, что теперь в Украине более четкая информация об объемах поставки вакцин, а уже на следующей неделе от правительства ожидается презентация нового Национального плана вакцинации, который позволит до конца года привить все взрослое население страны.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинацию от коронавируса в Украине обещают ускорить в правительстве. Кабмин определил минимальное количество прививок, которое должна проводить медицинская система, чтобы охватить 70% населения до конца года. Речь идет о 6 млн прививок в месяц, или 270 тыс. прививок в сутки без выходных.