Смертність. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152902-ukrayina-potrapyla-do-svitovyh-lideriv-za-smertnistu-vid-covid-19-infografika.html

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Коронавірус в Україні б'є всі рекорди. За 6 квітня було зафіксовано 481 летальний випадок — максимальний показник від початку епідемії.

Якщо рахувати за кількістю смертей на тисячу мешканців, то гірша ситуація спостерігається лише у Бразилії. Там від коронавірусу померли понад 4 тис. осіб при тому, що населення Бразилії вшестеро перевищує населення України. Про це повідомив голова комітету з питань здоров’я Михайло Радуцький на своїй сторінці в Facebook.





За його словами, через коронавірус Бразилія підходить до краху медичної системи, а Україна може вже скоро наздогнати її, оскільки в країні останніми днями фіксуються рекордні рівні госпіталізації, а місця в реанімаціях закінчуються.

Зупинити епідемію зможе лише вакцинація. Я дуже радію, що у нас нарешті є оптимістичні звістки щодо поставки вакцин. Президенту Володимиру Зеленському вдалося домовитись з виробником Pfizer про поставку 10 млн доз. Успіх президента підтверджує, що прямі контакти керівництва України, наших закупівельників працюють краще, ніж міжнародні посередники, — заявив Радуцький.



Він додав, що тепер в України є більш чітка інформація щодо обсягів постачання вакцин, а вже наступного тижня від уряду очікується презентація нового Національного плану вакцинації, який дозволить до кінця року щепити все доросле населення країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинацію від коронавірусу в Україні обіцяють пришвидшити в уряді. Кабмін визначив мінімальну кількість щеплень, яку повинна проводити медична система, щоб охопити 70% населення до кінця року. Йдеться про 6 млн щеплень на місяць, або 270 тис. щеплень на добу без вихідних.