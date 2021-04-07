Вакцина від коронавірусу. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n152879-jodnu-vakcynu-ne-kupuut-cherez-ramkovyy-dogovir-glava-medzakupivli-pro-10-mln-doz-pfizer.html

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна уклала рамковий договір із корпорацією Pfizer на 10 млн доз вакцини проти COVID-19.

За словами генерального директора ДП «Медзакупівлі» Арсена Жумаділова, жодна вакцина не була і не буде закуплена таким способом. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Є поняття рамкової угоди з законодавства про публічні закупівлі. Ще жодна вакцина не була і довго не буде закуплена в його межах, — сказав він.

Жумаділов пояснив, що йдеться не про купівлю вакцини, а про попередні домовленості, в межах яких не виникають зобов’язання.

Про що мова? Ймовірно, про документ типу Memorandum of understanding чи Term Sheet. У такому випадку це попередні домовленості, в межах яких не виникають зобов’язання. MoU/Term Sheet — це не договір купівлі-продажу. Сторони домовились домовлятись далі, так би мовити, — йдеться в дописі.

За словами гендиректора «Медзакупівель», нечіткі формулювання графіку поставок лише підтверджують той факт, то ця угода — лише попередній документ, що не має зобов’язального характеру.

Ще в липні минулого року я ставив під сумнів, що про вакцину хтось взагалі домовляється і що існує розуміння, як саме вона завозитиметься. На жаль, виявився правим — реальні домовленості та конкретні законодавчі ініціативи з’явились в авральному режимі лише взимку. Хочу помилятись зараз. Хочу вірити, що країна скоро отримає шанс вийти з локдауну безповоротно, — зазначив Жумаділов.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо про рамкову домовленість Києва на постачання до кінця 2021 року 10 млн доз вакцин Pfizer проти COVID-19.