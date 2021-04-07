Холодильники для вакцини Pfizer Україні нададуть США

https://racurs.ua/ua/n152874-holodylnyky-dlya-vakcyny-pfizer-ukrayini-nadadut-ssha.html

Ракурс

Вакцину від коронавірусу Pfizer в Україну доставлять у холодильниках, які нададуть США.

Після оприлюднення інформації про укладення договору між Києвом та цим виробником вакцини від COVID-19 Посольство США в Україні повідомило, що «для підтримки України у проведенні вакцинації USAID допомагає підготуватися до отримання вакцини Pfizer та інших затверджених вакцин, надаючи пряму підтримку ланцюгів ультрахолодного зберігання і транспортування».

Американські дипломати уточнили, що агентство працює над укладенням контракту з надавачем логістичних послуг у відповідь на запит українського уряду щодо поставки 117 тис. доз вакцини.

Її виробляє німецька біотехнологічна компанія BioNTech разом з американським фармацевтичним гігантом Pfizer. На відміну від більшості інших, створених за старішими технологіями, вакцину потрібно зберігати за температури -70°C.

«Ракурс» 6 квітня повідомляв про рамкову домовленість Києва на постачання до кінця 2021 року 10 млн доз вакцин Pfizer проти COVID-19.

Вакцинація проти коронавірусу стартувала в Україні 24 лютого. Раніше в МОЗ обіцяли, що Україна отримає майже мільйон додаткових доз вакцини від Pfizer в межах ініціативи COVAX, а 25 березня прибула перша партія вакцин виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Поки Україна перебуває на одному з останніх місць у Європі за темпами вакцинації від Covid-19.

Якщо у Британії однією дозою щепили близько 50% населення, а це десятки мільйонів людей, то в Україні перше щеплення отримали більше 1%, це 300 тис. людей.

Українські чиновники неодноразово обіцяли нові мільйонні поставки вакцин спочатку у лютому, потім у березні.

Раніше 100 тис. доз Pfizer обіцяли у рамках програми глобальної допомоги COVAX, проте, поставки весь час переносились. За однією з версій, через те, що у світі величезна черга за цією вакциною.

За словами міністра Максима Степанова, Україна вже уклала контракти на постачання 22 млн доз вакцин від коронавірусу, частину навіть проплатила. Проте, що це за вакцини і коли вони приїдуть, поки невідомо.