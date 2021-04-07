Холодильники для вакцины Pfizer Украине предоставят США

https://racurs.ua/n152874-holodilniki-dlya-vakciny-pfizer-ukraine-predostavyat-ssha.html

Ракурс

Вакцину от коронавируса Pfizer в Украину привезут в холодильниках, которые предоставят США.

После обнародования информации о заключении договора между Киевом и этим производителем вакцины от COVID-19 Посольство США в Украине сообщило, что «для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин, поддерживая работу цепей ультрахолодного хранения и транспортировки».

Американские дипломаты уточнили, что агентство работает над заключением контракта с предоставлением логистических услуг в ответ на запрос украинского правительства по поставке 117 тыс. доз вакцины.

Ее производит немецкая биотехнологическая компания BioNTech вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer. В отличие от большинства других, созданных за старыми технологиями, вакцину нужно хранить при температуре -70 °C.

«Ракурс» 6 апреля сообщал о рамочном договоре Киева на поставку до конца 2021 года10 млн доз вакцин Pfizer против COVID-19.

Вакцинация против коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. Ранее в Минздраве обещали, что Украина получит почти миллион дополнительных доз вакцины от Pfizer в рамках инициативы COVAX, а 25 марта прибыла первая партия вакцин производства китайской компании Sinovac Biotech.

Пока Украина находится на одном из последних мест в Европе по темпам вакцинации от Covid-19.

Если в Британии одной дозой привили уже около 50% населения, а это десятки миллионов людей, то в Украине первую прививку получили более 1%, это 300 тыс. человек.

Украинские чиновники неоднократно обещали новые миллионные поставки вакцин сначала в феврале, затем в марте.

Ранее 100 тыс. доз Pfizer обещали в рамках программы глобальной помощи COVAX, однако, поставки все время переносились. По одной из версий, из-за того, что в мире огромное очередь за этой вакциной.

По словам министра Максима Степанова, Украина уже заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин от коронавируса, часть даже оплатила. Однако, что это за вакцины и когда они приедут, пока неизвестно.