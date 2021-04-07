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Ракурс
Київ ігноруватиме переговори в Мінську, треба залучати США — Кравчук

Київ ігноруватиме переговори в Мінську, варто залучити США — Кравчук

7 кві 2021, 10:35
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Переговори щодо війни на Донбасі залишаються заблокованими — офіційний Київ не відправлятиме свою делегацію у Тристоронній контактній групі на переговори в Мінськ після завершення карантинних обмежень. Таку заяву зробив очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Екс-президент також закликав максимально залучити до переговорів Вашингтон.

США — єдина країна, яка може поставити питання широкомасштабно і різко, вимагаючи від РФ виконувати міжнародні норми. Треба переконати США, щоб вони приєдналися до конкретних дій, пов’язаних з організацією протидії Росії і поверненням Україні її територій, Донбасу і Криму, — цитує Кравчука «РБК-Україна».

Нагадаємо, Кравчук назвав країну, в яку можуть перенести переговори щодо врегулювання війни на Донбасі. На його думку, переговори у форматі ТКГ можна проводити у сусідній Польщі.


Раніше Росія пожалілася США на «провокації» Збройних сил України на Донбасі, звинувативши Київ у порушенні мінських домовленостей.

Україна відкинула причетність до фейкових пропагандистських заяв Кремля.

Джерело: Ракурс


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