Київ ігноруватиме переговори в Мінську, треба залучати США — Кравчук

https://racurs.ua/ua/n152878-kyyiv-ignoruvatyme-peregovory-v-minsku-varto-zaluchyty-ssha-kravchuk.html

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Переговори щодо війни на Донбасі залишаються заблокованими — офіційний Київ не відправлятиме свою делегацію у Тристоронній контактній групі на переговори в Мінськ після завершення карантинних обмежень. Таку заяву зробив очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Екс-президент також закликав максимально залучити до переговорів Вашингтон.

США — єдина країна, яка може поставити питання широкомасштабно і різко, вимагаючи від РФ виконувати міжнародні норми. Треба переконати США, щоб вони приєдналися до конкретних дій, пов’язаних з організацією протидії Росії і поверненням Україні її територій, Донбасу і Криму, — цитує Кравчука «РБК-Україна».

Нагадаємо, Кравчук назвав країну, в яку можуть перенести переговори щодо врегулювання війни на Донбасі. На його думку, переговори у форматі ТКГ можна проводити у сусідній Польщі.

Раніше Росія пожалілася США на «провокації» Збройних сил України на Донбасі, звинувативши Київ у порушенні мінських домовленостей.

Україна відкинула причетність до фейкових пропагандистських заяв Кремля.