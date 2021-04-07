НАБУ показало знайдені в брата Вовка скарби, фото — НАБУ

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Антикорупційне бюро оприлюднило фото з обшуку в будинку брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. У сейфах виявили готівку: понад 3,7 млн дол., 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

6 квітня НАБУ повідомило, що викрило двох адвокатів-посередників «на гарячому» при отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК. Їх затримали і нині вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Адвокатів за 100 тис. дол. через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб'єкта господарювання.

Як повідомляють джерела Цензор. Нет, Вовк обладнав секретне сховище готівки в конспіративній квартирі в будинку за адресою Джона Маккейна, 22, на Печерську (колишня вулиця Івана Кудрі).

Квартира оформлена на жінку-адвоката, нею користувалася сім’я Вовка. Заходи безпеки Вовк запровадив жорсткі, квартиру вдалося «вирахувати» тільки в момент передачі хабара.

Учора детективи НАБУ затримали Юрія Зонтова, брата Павла Вовка.

Нагадаємо, за версією слідства, голова ОАСК Павло Вовк створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над Вищою радою правосуддя та Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також ухвалення замовних рішень.

Разом із Вовком підозрюваними у справі є його заступники Євген Аблов та Володимир Келеберда, судді ОАСК Богдан Санін, Олексій Огурцов, Ігор Погрібніченко, Ігор Качур, ексголова ДСА Зеновій Холоднюк.