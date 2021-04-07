3, млн долл. и 840 тыс. евро — НАБУ показало найденные у брата Вовка сокровища, фото — НАБУ

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Антикоррупционное бюро обнародовало фото обыска в доме брата председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. В сейфах обнаружили наличные: более 3,7 млн долл., 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

6 апреля НАБУ сообщило, что разоблачило двух адвокатов-посредников «на горячем» при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК. Их задержали и сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении. Адвокаты за 100 тыс. долл. через главу ОАСК хотели якобы решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

Как сообщают источники Цензор. Комментарии, Вовк оборудовал секретное хранилище наличности в конспиративной квартире в доме по адресу Джона Маккейна, 22 на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).

Квартиру оформили на женщину-адвоката, ее пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк ввел жесткие, квартиру удалось «вычислить» только в момент передачи взятки.

Вчера детективы НАБУ задержали Юрия Зонтова, брата Павла Вовка.

Напомним, по версии следствия, председатель ОАСК Вовк создал преступную организацию, целью которой было установление контроля над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей, а также принятие заказных решений.

Вместе с Вовком подозреваемыми по делу являются его заместители Евгений Аблов и Владимир Келеберда, судьи ОАСК Богдан Санин, Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко, Игорь Качур, экс-глава ГСА Зиновий Холоднюк.