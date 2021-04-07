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3, млн долл. и 840 тыс. евро — НАБУ показало найденные у брата Вовка сокровища, фото — НАБУ

3,7 млн долл. и 840 тыс. евро — НАБУ показало найденные у брата Вовка сокровища (ФОТО)

7 апр 2021, 10:33
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Антикоррупционное бюро обнародовало фото обыска в доме брата председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника. В сейфах обнаружили наличные: более 3,7 млн долл., 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

3, млн долл. и 840 тыс. евро — НАБУ показало найденные у брата Вовка сокровища, фото — НАБУ

6 апреля НАБУ сообщило, что разоблачило двух адвокатов-посредников «на горячем» при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК. Их задержали и сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении. Адвокаты за 100 тыс. долл. через главу ОАСК хотели якобы решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

3, млн долл. и 840 тыс. евро — НАБУ показало найденные у брата Вовка сокровища, фото — НАБУ

Как сообщают источники Цензор. Комментарии, Вовк оборудовал секретное хранилище наличности в конспиративной квартире в доме по адресу Джона Маккейна, 22 на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри).

Квартиру оформили на женщину-адвоката, ее пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк ввел жесткие, квартиру удалось «вычислить» только в момент передачи взятки.

3, млн долл. и 840 тыс. евро — НАБУ показало найденные у брата Вовка сокровища, фото — НАБУ

Вчера детективы НАБУ задержали Юрия Зонтова, брата Павла Вовка.


Напомним, по версии следствия, председатель ОАСК Вовк создал преступную организацию, целью которой было установление контроля над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей, а также принятие заказных решений.

Вместе с Вовком подозреваемыми по делу являются его заместители Евгений Аблов и Владимир Келеберда, судьи ОАСК Богдан Санин, Алексей Огурцов, Игорь Погрибниченко, Игорь Качур, экс-глава ГСА Зиновий Холоднюк.

Источник: Ракурс


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