Коронавирус. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152876-insult-trevoga-i-depressiya-poyavilis-novye-neojidannye-posledstviya-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает распространяться, а ученые сталкиваются с новыми последствиями этой опасной болезни.

Оказалось, что у каждого третьего человека, что переболел коронавирусом, в течение следующих полгода обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга. Соответствующее исследование опубликовали в журнале The Lancet.

Сообщается, что ученые привлекли к исследованию 236 тыс. 379 пациентов, преимущественно жителей США. В ходе исследования удалось выяснить, что у 34% из них после выздоровления от коронавируса диагностировали неврологические или психические расстройства. Чаще всего с расстройствами сталкивались те больные, которые тяжело перенесли болезнь.

Ученые заявляют, что среди 14 психических расстройств, которые они наблюдали у постковидних пациентов, наиболее распространенными были тревога и депрессия. Также среди больных случались инсульты, деменция и другие неврологические расстройства. Ученые установили, что эти болезни мозга или психические расстройства выявлялись чаще после перенесенного COVID-19, чем после других респираторных заболеваний.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые проанализировали различные виды масок под микроскопом, чтобы определить, какие из них лучше защищают от COVID-19. Наиболее эффективными для защиты от коронавируса являются респираторные маски N95. Эффективно улавливают частицы вируса также фланелевые маски.