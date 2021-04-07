Курс доллара упал после резкого роста. Фото: https://pmg.ua/

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Ракурс

Курс доллара в Украине по состоянию на 7 апреля упал на 10 копеек и составляет 27,83 грн за доллар.

В то же время курс евро вырос на 3 копейки и составляет 32,89 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

6 апреля доллар снова подешевел на межбанке почти на 4 копейки — с 27,84/27,86 до 27,80/27,825 грн. Главной проблемой был позиционный торг между покупателями и продавцами по курсу.

НБУ на рынок не выходил. Покупатели быстро увидели, что могут диктовать свои условия из-за превышения предложения над спросом и «давили» на продавцов. Но продавцы уже не были готовы особо снижаться по курсу и игра в стиле «кто кого» привела лишь к компромиссному небольшому проседанию котировок, — пишут на сайте НБУ.



Слабые результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ — чиновники продали бумаг всего на 1,088 млрд грн — лишь обострят противостояние курсовых интересов крупных игроков в ближайшее время.

Напомним, в марте украинцы продали рекордное за последние 12 месяцев количество наличной валюты — на сумму 1,71 млрд долл. США. По сравнению с февралем продажа населением валюты выросло на 32%.