Украинцы в марте активно продавали валюту

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В марте украинцы продали рекордное за последние 12 месяцев количество наличной валюты — на сумму 1,71 млрд долл. США.

По сравнению с февралем, продажа населением валюты выросло на 32%. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Предыдущий пик продаж валюты населением был в декабре 2020 года — тогда украинцы продали наличных на 1,62 млрд долл. США.

В то же время купили украинцы наличной валюты в марте на сумму 1,45 млрд долл. США, что на 9% больше, чем в феврале. Пик покупки наличной валюты населением за последние месяцев также пришелся на декабрь 2020 года (тогда этот показатель составлял 1,7 млрд долл. США).

Что касается безналичной валюты, то ее украинцы в марте продали на сумму 367 млн долл. США, приобрели — на 297 млн ​​долл.

На сегодня, 6 апреля, на межбанке курс валют составляет 27,8/27,82 грн за долл. США и 32,9/3293 грн за евро.