Українці у березні активно продавали валюту

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Ракурс

У березні українці продали рекордну за останні 12 місяців кількість готівкової валюти — на суму 1,71 млрд дол. США.

Порівняно з лютим, продаж населенням валюти зріс на 32%. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України.

Попередній пік продажу валюти населенням був у грудні 2020 року — тоді українці продали готівки на 1,62 млрд дол. США.

Водночас купили українці готівкової валюти в березні на суму 1,45 млрд дол. США, що на 9% більше, ніж у лютому. Пік покупки готівкової валюти населенням за останні місяців також припав на грудень 2020 року (тоді цей показник становив 1,7 млрд дол. США).

Щодо безготівкової валюти, то її українці в березні продали на суму 367 млн дол. США, придбали — на 297 млн дол.

Станом на сьогодні, 6 квітня, на міжбанку курс валют становить 27,8/27,82 грн за дол. США та 32,9/3293 грн за євро.