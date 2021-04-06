П'яні за кермом – у Раді пропонують суворіше карати нетверезих водіїв. Фото: volodymyrets.city/

https://racurs.ua/ua/n152860-p-yani-za-kermom-u-radi-proponuut-suvorishe-karaty-netverezyh-vodiyiv.html

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У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 5321, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за ДТП з потерпілим, вчинене водієм з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Зокрема пропонується збільшити термін позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами за скоєний злочин.

Якщо законопроект приймуть, відповідальність за вчинення ДТП в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також під впливом лікарських засобів, що знижують реакцію, складе:

якщо потерпілому нанесені ушкодження середньої тяжкості — позбавлення волі до 5 років з позбавленням права керувати автомобілем від 3 до 7 років (зараз — позбавлення волі до 3 років з позбавленням права керувати автомобілем від 3 до 5 років);

якщо потерпілому нанесені тяжкі тілесні ушкодження або ДТП призвело до смерті одної або декількох осіб — позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права керувати автомобілем від 7 до 10 років (зараз термін позбавлення волі залежить від тяжкості ушкоджень і становить від 3 до 12 років).

Також з Кримінального процесуального кодексу України пропонують прибрати обов’язок доставити п’яного водія, який скоїв ДТП, в медустанову для проведення медичного огляду.

Цей законопроект, на думку його автора, народного депутата Володимира Арешонкова, спрямований на боротьбу з п’яними водіями та покращення безпеки на дорогах.