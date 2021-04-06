Нові теми засідань РНБО анонсували в Кабміні. Фото: РНБО

https://racurs.ua/ua/n152859-novi-temy-zasidan-rnbo-anonsuvaly-v-kabmini.html

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Рішення Ради національної безпеки і оборони про ключові заходи на шляху інтеграції України в НАТО готують в Кабінеті міністрів.

Спеціальне рішення РНБО пов’язане з визначенням ключових заходів, необхідних для посилення наших євроатлантичних прагнень і посилення внутрішньої роботи України в цьому напрямі. Про це 6 квітня на прес-конференції повідомила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає «Інтерфакс-Україна».

Вона відзначила, що одним із елементів цього рішення буде формування національної системи переходу на стандарти НАТО.

Йдеться не лише про питання, які належать до Міністерства оборони. Це питання і безпеки інформації, і служб внутрішньої безпеки, інших структур, загалом сектору безпеки та оборони, які стосуються або відповідальні за впровадження стандартів НАТО, — наголосила вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував п’ятничні засідання Ради національної безпеки й оборони України. Голава держави заявив, що шкодує про те, що ці засідання РНБО відбуваються не щодня.