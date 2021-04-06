Новые темы заседаний СНБО анонсировали в Кабмине. Фото: СНБО

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Решение Совета национальной безопасности и обороны о ключевых мерах на пути интеграции Украины в НАТО готовят в Кабинете министров.

Специальное решение СНБО связано с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления внутренней работы Украины в этом направлении. Об этом 6 апреля на пресс-конференции сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин, передает «Интерфакс-Украина».

Она отметила, что одним из элементов этого решения будет формирование национальной системы перехода на стандарты НАТО.

Речь идет не только о вопросах, которые относятся к Министерству обороны. Это вопросы и безопасности информации, и служб внутренней безопасности, других структур, в целом сектора безопасности и обороны, которые касаются или ответственны за внедрение стандартов НАТО, — подчеркнула она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пятничные заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Глава государства заявил, что сожалеет о том, что эти заседания СНБО проходят не каждый день.