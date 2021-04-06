Новые темы заседаний СНБО анонсировали в Кабмине

Новые темы заседаний СНБО анонсировали в Кабминеhttps://racurs.ua/n152859-novye-temy-zasedaniy-snbo-anonsirovali-v-kabmine.htmlРакурс
Решение Совета национальной безопасности и обороны о ключевых мерах на пути интеграции Украины в НАТО готовят в Кабинете министров.
Специальное решение СНБО связано с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления внутренней работы Украины в этом направлении. Об этом 6 апреля на пресс-конференции сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин, передает «Интерфакс-Украина».
Она отметила, что одним из элементов этого решения будет формирование национальной системы перехода на стандарты НАТО.
Речь идет не только о вопросах, которые относятся к Министерству обороны. Это вопросы и безопасности информации, и служб внутренней безопасности, других структур, в целом сектора безопасности и обороны, которые касаются или ответственны за внедрение стандартов НАТО, — подчеркнула она.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пятничные заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Глава государства заявил, что сожалеет о том, что эти заседания СНБО проходят не каждый день.