Принцы Гарри и Уильям помирились ради принцессы Дианы

Принц Гарри и Уильям. Фото: Marie Claire

https://racurs.ua/n152858-princy-garri-i-uilyam-pomirilis-radi-princessy-diany.html

Ракурс

Принц Гарри и принц Уильям, сыновья принцессы Дианы и наследники британской короны, решили «отложить конфликт» ради завершения проекта в честь их матери принцессы Дианы.

В этом году к юбилею принцессы в Кенсингтонском дворце откроют статую. Об этом сообщает Vanity Fair.

Сообщается, что проект скульптуры обсуждался с обоими принцами, однако после интервью, которое принц Гарри и его жена Меган Маркл дали Опре Уинфри, отношения между братьями значительно ухудшились. Конфликт братьев поставил под угрозу открытие скульптуры в честь матери принцев.

Королевские инсайдеры заявили, что оба брата полны решимости завершить проект, несмотря на межличностные драмы. Временному примирению братьев поспособствовала их двоюродная сестра Зара Тиндолл. Однако полного примирения между братьями не произойдет, потому что эмоционально они очень далеки друг от друга, считают эксперты. Так, принц Уильям до сих пор не может прекратить возмущаться поведением Гарри с тех пор, как он переехал в США.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри вызвали гнев у королевы Елизаветы II своим поведением. После скандального интервью Опре Уинфри их могут лишить титулов герцога и герцогини Сассекских. Такие переговоры уже ведутся в Букингемском дворце.