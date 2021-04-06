Принци Гаррі та Вільям помирилися заради принцеси Діани

Принци. Фото: Marie Claire

https://racurs.ua/ua/n152858-pryncy-garri-ta-vilyam-pomyrylysya-zarady-pryncesy-diany.html

Ракурс

Принц Гаррі та принц Вільям, сини принцеси Діани та нащадки британської корони, вирішили «відкласти конфлікт» заради завершення проекту на честь їхньої матері принцеси Діани.

У цьому році до ювілею принцеси в Кенсингтонському палаці відкриють статую. Про це повідомляє Vanity Fair.

Повідомляється, що проект скульптури обговорювався з обома принцами, однак після інтерв’ю, яке принц Гаррі та його дружина Меган Маркл дали Опрі Вінфрі, стосунки між братами значно погіршилися. Конфлікт братів навіть поставив під загрозу відкриття скульптури на честь матері принців.

Королівські інсайдери заявили, що обидва брати сповнені рішучості завершити проект попри будь-які міжособистісні драми. Тимчасовому примиренню братів посприяла їхня двоюрідна сестра Зара Тіндолл. Однак повного примирення між братами не відбудеться, бо емоційно вони дуже далекі один від одного, вважають експерти. Так, принц Вільям досі не може припинити обурюватися поведінкою Гаррі з того часу, як він переїхав до США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі викликали гнів у королеви Єлизавети II своєю поведінкою. Після скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі їх можуть позбавити титулів герцога й герцогині Сассекських. Такі переговори вже ведуться в Букінгемському палаці.