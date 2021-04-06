У ПЦУ розповіли, чи можна сповідатися онлайн, фото: ПЦУ

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Епідемія коронавірусу перенесла в онлайн чимало звичних процесів.

Речник Православної церкви України (ПЦУ) архієпископ Євстратій Зоря в інтерв’ю агентству «Укрінформ» розповів, чи можуть в режимі онлайн відбуватися сповіді.

На думку архієпископа, онлайн можна проводити духовне спілкування, зокрема й щодо гріхів, проте саме таїнство сповіді має відбуватися лише особисто.

З моєї точки зору, яка зумовлена як догматичним вченням, так і практикою, сповідь як таїнство не повинна здійснюватися онлайн. Це є таїнство, яке передбачає особисте спілкування духівника і грішника, що кається, і це спілкування повинно бути цілком конфіденційним, без можливості втручання будь-кого стороннього, — зазначив архієпископ.

Зоря наголошує, що жоден засіб дистанційної комунікації не гарантує, що в спілкування ніхто не втрутиться.

Архієпископ додав, що ПЦУ в умовах пандемії, наскільки це можливо, намагається знайти «золоту середину» між виконанням церквою своєю місії та убезпеченням людей від ризиків.

Так, реакцією на епідемію став спосіб причастя, який стали використовувати для мирян — Святі Дари даються не за допомогою ложки, а з дискоса, посудини, прямо в руки причасникам.

Зазначається, що це традиційний давній спосіб причастя, який використовується церквою для священнослужителів у час Великого посту.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу ПЦУ рік тому запровадила практику приймання в онлайн-режимі записок за здоров’я.