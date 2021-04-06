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В ПЦУ рассказали, можно ли исповедоваться онлайн, фото: ПЦУ
Онлайн-исповедь — в ПЦУ рассказали, как к этому относятсяhttps://racurs.ua/n152857-onlayn-ispoved-v-pcu-rasskazali-kak-k-etomu-otnosyatsya.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса перенесла в онлайн немало привычных процессов.
Прес-секретарь Православной церкви Украины (ПЦУ) архиепископ Евстратий Зоря в интервью агентству «Укринформ» рассказал, могут в режиме онлайн происходить исповеди.
По мнению архиепископа, онлайн можно проводить духовное общение, в том числе относительно грехов, однако само таинство исповеди должно происходить только лично.
С моей точки зрения, которая обусловлена как догматическим учением, так и практикой, исповедь как таинство не должна осуществляться онлайн. Это таинство, которое предусматривает личное общение духовника и кающегося грешника, и это общение должно быть вполне конфиденциальным, без возможности вмешательства любого постороннего, — отметил архиепископ.
Зоря подчеркивает, что ни одно средство дистанционной коммуникации не гарантирует, что в общение никто не вмешается.
Архиепископ добавил, что ПЦУ в условиях пандемии, насколько это возможно, пытается найти «золотую середину» между выполнением церковью своей миссии и обеспечением безопасности людей от рисков.
Так, реакцией на эпидемию стал способ причастья, который стали использовать для мирян — Святые Дары даются не с помощью ложки, а из дискоса, сосуда, прямо в руки причастникам.
Отмечается, что это традиционный древний способ причастья, используемый церковью для священнослужителей во время Великого поста.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса ПЦУ год назад ввела практику приема в онлайн-режиме записок о здравии.
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