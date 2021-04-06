Снег и сильный ветер – погода в Украине 7 апреля. Фото: УП

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Погода в Украине 7 апреля прогнозируется облачная с прояснениями. В южных и восточных областях страны пройдут дожди, местами — ливни.

В северных, центральных и западных областях ожидаются дожди с мокрым снегом, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В северных и большинстве центральных областей, в том числе в Киевской области, ожидается осложнение погодных условий: осадки преимущественно в виде мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

7 апреля в южных, восточных, центральных областях порывы ветра 15−20 м/с (І уровень опасности, желтый). Также в связи со снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.

Погода в Киеве ожидается с осадками — ночью мокрый снег, днем ​​дождь с мокрым снегом. Ночью температура воздуха составит 0−2° выше нуля, а днем ​​будет 2−4° тепла.

Погода в Харькове ожидается с дождем. Температура воздуха ночью составит от 3−5° тепла, а днем ​​столбики термометра покажут 11−13° с отметкой плюс.

Погода в Одессе также будет дождливой. Ночью ожидается 4−6° тепла, температура воздуха днем ​​будет 11−13° выше нуля,

Погода во Львове прогнозируется с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет 0−2° мороза, а днем ​​— 4−6° тепла.

Погода в Карпатах будет с дождем и снегом в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 0−2° ниже нуля, а днем ​​будет 4−6° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 7 апреля будет спокойной, в течение дня возможны незначительные возмущения.