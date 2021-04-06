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https://racurs.ua/n152855-strelba-v-poezde-na-harkovschine-zaderjannymi-okazalis-oficery-specsvyazi.html

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Стрельбу в вагоне поезда «Константиновка — Киев» устроили не военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Злоумышленниками оказались военнослужащие Главного управления правительственной фельдъегерской связи Государственной спецсвязи — курьер отдела дипломатических курьеров Госспецсвязи и старшего офицера фельдсвязи по особым поручениям. Именно они минувшей ночью 6 апреля применяли огнестрельное оружие в купе поезда № 26. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Обоих офицеров спецсвязи задержали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Временно исполняющий обязанности председателя Госспецсвязи Дмитрий Маковский рассказал, что 6 апреля обоих задержанных военнослужащих освободили от должностей, также продолжается служебное расследование. Оба фигуранта находятся в райотделе полиции.

Напомним, минувшей ночью два пассажира устроили стрельбу в поезде № 126 «Константиновка — Киев». Спецназовцы обезоружили их и высадили на станции «Красноград».