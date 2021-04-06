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https://racurs.ua/ua/n152855-strilyanyna-v-poyizdi-na-harkivschyni-zatrymanymy-vyyavylysya-oficery-speczv-yazku.html

Ракурс

Стрілянину у вагоні потяга «Костянтинівка — Київ» влаштували не військовослужбовці Збройних сил України.

Зловмисниками виявилися військовослужбовці Головного управління урядового фельд'єгерського зв’язку Державного спецзв’язку — кур'єр відділу дипломатичних кур'єрів Держспецзв’язку та старшого офіцера фельдзв’язку з особливих доручень. Саме вони минулої ночі 6 квітня застосовали вогнепальну зброю в купе потягу № 26. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Обох офіцерів спецзв’язку затримали за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Держспецзв’язку Дмитро Маковський розповів, що 6 квітня обох затриманих військовослужбовців звільнили з посад, також триває службове розслідування. Обоє фігурантів перебувають у райвідділку поліції.

Нагадаємо, минулої ночі двоє пасажирів влаштували стрілянину в поїзді № 126 «Костянтинівка — Київ». Спецпризначенці обеззброїли їх та висадили на станції «Красноград».