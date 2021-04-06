Деталі скандального затримання брата судді Вовка розкрив журналіст

Павло Вовк. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n152854-detali-skandalnogo-zatrymannya-brata-suddi-vovka-rozkryv-jurnalist.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні триває — сьогодні, 6 квітня, НАБУ затримало на хабарі в 100 тис. дол. рідного брата глави Окружного адмінсуду (ОАСК) Павла Вовка.

Затриманий Юрій Зонтов організував злочинну схему передачі хабарів через посередників, щоби відвести підозри від брата. Про це розповів журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив, що рідне прізвище Павла Вовка — Зонтов, а Вовк — це прізвище його дружини Світлани, яке він узяв після одруження в 1999 році. За словами журналіста, Вовк організував складну систему отримання хабарів, яка працювала на великі суми. Водночас сам Павло Вовк особисто не брав участі в передачі грошей, а працював із системою посередників.

Бутусов заявляє, що Вовк неодноразово зривав операції НАБУ з документування його хабарів.

Вовк не думав, що НАБУ ризикне передавати цілих 100 тис. доларів через ланцюжок посередників, який, здавалося, було неможливо відстежити. Уявіть собі, адже 100 тис. можна було в процесі передачі й десь втратити. Однак НАБУ вирішило ризикнути такими величезними грошима і при всьому знайшло спосіб знайти свої гроші та встановити передачу Зонтову, — заявив журналіст.



Зазначається, що завдяки роботі в розвідці, Зонтов мав можливість користуватися офіційними прикриттям і статусом державного службовця, організовуючи виїзди в інші країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юрія Зонтова, рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, затримало НАБУ під час отримання хабаря в 100 тис. дол. За попередньою версією, гроші призначалися для самого Павла Вовка.