Нові втрати на фронті — Україна втратила ще двох воїнів, фото — ТСН

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Ракурс

Війна на Донбасі забрала життя ще двох бійців операції Об'єднаних сил. 6 квітня вони загинули в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Одного з українських воїнів важко поранили поблизу Невельского внаслідок вогню з мінометів. Це Ясинуватський район Донецької області.

Військовому надали першу медичну допомогу, але під час евакуації він помер.

Інший трагічний випадок стався неподалік Степного. Тут військовий автомобіль ЗСУ підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Один із військовослужбовців отримав поранення несумісні з життям. Про це повідомила прес-служба оперативного угруповання «Схід».

Нагадаємо, що вчора на фронті Збройні сили втратили також двох воїнів — Владислава Мороза із Черкаської області та Віктора Гелебранта.

У неділю «Ракурс» повідомляв також про двох загиблих на війні українських захисників.