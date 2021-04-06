Новые смерти на фронте — Украина потеряла еще двух воинов

https://racurs.ua/n152853-novye-smerti-na-fronte-ukraina-poteryala-esche-dvuh-voinov.html

Ракурс

Война на Донбассе унесла жизни еще двух бойцов операции Объединенных сил. 6 апреля они погибли в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Одного из украинских воинов тяжело ранили вблизи Невельского в результате минометного обстрела. Это Ясиноватский район Донецкой области.

Военному оказали первую медицинскую помощь, но во время эвакуации он умер.

Другой трагический случай произошел неподалеку Степного. Здесь военный автомобиль ВСУ подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Один из военнослужащих получил ранения несовместимые с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба оперативной группировки «Восток».

Напомним, что вчера на фронте вооруженные силы потеряли также двух воинов — Владислава Мороза из Черкасской области и Виктора Гелебранта.

В воскресенье «Ракурс» сообщал также о двух погибших.