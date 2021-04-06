Россия объявила о проверке боеготовности своей армии

Россия «бряцает оружием», фото: Diskusjon.no

https://racurs.ua/n152852-rossiya-obyavila-o-proverke-boegotovnosti-svoey-armii.html

Ракурс

Россия в апреле планирует провести более 4 тыс. военных учений во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает агентство «РБК».

Проверять россияне планируют все роды и виды войск. В учениях Шойгу обещает задействовать 101 полигон и 520 объектов учебно-материальной базы.

В Минобороны РФ утверждают, что 812 из этих учений будут двусторонними.

Стоит добавить, что заявление Шойгу об этих учениях появилось на фоне многочисленных новостей о стягивании Россией войск к границам Украины.

Так, в НАТО недавно предостерегли Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине и призвали прекратить стягивать свои войска к украинским границам.