Росія оголосила про перевірку боєготовності своєї армії

Росія «бряжчить зброєю», фото: Diskusjon.no

https://racurs.ua/ua/n152852-rosiya-ogolosyla-pro-perevirku-boiegotovnosti-svoieyi-armiyi.html

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Росія у квітні планує провести понад 4 тис. військових навчань у всіх військових округах і на Північному флоті, а також в районах Крайньої Півночі, Курильських островів та на Камчатці.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє агентство «РБК».

Перевіряти росіяни планують всі роди та види військ. У навчаннях Шойгу обіцяє задіяти 101 полігон та 520 об'єктів навчально-матеріальної бази.

У Міноборони РФ стверджують, що 812 з цих навчань будуть двосторонніми.

Варто додати, що заява Шойгу про ці навчання з’явилася на тлі численних новин про стягування Росією військ до кордонів України.

Так, у НАТО нещодавно застерегли Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні та закликали припинити стягувати свої війська до українських кордонів.