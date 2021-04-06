Новий флагманський BMW X8 показали на відео

https://racurs.ua/ua/n152850-novyy-flagmanskyy-bmw-x8-pokazaly-na-video.html

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Новий флагманський кросовер компанії BMW потрапив в об'єктив.

Джип X8 проходить випробування на дорогах загального користування в Мюнхені в Німеччині. Завдяки відео можна зрозуміти, які розміри та зовнішність матиме новинка. Відео в Instagram опублікував користувач kurt.muc.

На відео видно, що машина повністю обклеєна камуфляжною плівкою. За непідтвердженими даними, X8 може отримати екстравагантну компоновку передньої частини з розділеними фарами. Ззаду у прототипу встановлені тимчасові ліхтарі. Також на відео видно особливі наклейки, які говорять про те, що перед нами «гібридний випробувальний автомобіль».

Не виключено, що джип оснастили гібридною силовою установкою на базі 4,4-літрового двигуна V8, а його потужність становитиме близько 760 к. с. Презентація нового флагмана BMW X8 може відбутися в кінці 2021 року.

Нагадаємо, німецька компанія BMW представила прототип електричного скутера Motorrad Definition CE 04. Цей двоколісний транспорт стане частиною масштабного плану баварців із електрифікації модельного ряду.