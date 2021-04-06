Зеленський в Катарі. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n152848-ogoleni-nogy-i-zarozumila-poza-eksperty-rozpovily-pro-pomylky-etyketu-komandy-zelenskogo-v-katari.html

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Візит Зеленського до Катару разом зі своєю командою викликав багато питань із погляду ділового етикету — члени української делегації припустилися грубих помилок у протоколі.

Команда Зеленського сиділа «нога на ногу», демонструючи підошви взуття. Про це колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний заявив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у мусульманських державах, таких як Катар, категорично неприпустимо сидіти в позі «нога на ногу» та демонструвати підошву свого взуття, подавати та брати документи лівою рукою та не запрошувати гостя пройти попереду себе.

Водночас експерти з протоколу арабських країн вважають, що помилки, яких допустилася українська делегація, не є критичними, але дійсно порушують установлені правила.

Так, за словами екс-міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, є певні норми, яких варто дотримуватися. Але в цьому випадку представники Катару з розумінням поставилися до звичок, що притаманні жителям Європи. Натомість експерт із питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса вважає, що українська сторона грубо порушила етикет.

Поза «нога на ногу» — у побуті між арабами-мусульманами це може бути не дуже критично, не всі араби вважають це критичним. Але до іноземців інше ставлення — під час ділового спілкування так не заведено сидіти, адже це асоціюється із зарозумілістю, самовпевненістю, яка є недоречною на перемовинах. І така поза дійсно оголяє підошву — це має й релігійний підтекст, й естетичний, — заявив Куса.

Він додав, що окрім українських політиків, неприйнятним був вигляд жінки-перекладачки. Вона була одягнута в костюм зі спідницею, з якого виднілися оголені жіночі ноги, що є табу в консервативних арабських суспільствах. Натомість використання лівої «брудної» руки є повністю табуйованим під час відвідин Індонезії та Малайзії, але для арабських країн це цілком прийнятно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що витрати на організацію зустрічей президента Володимира Зеленського в січні-лютому 2021 року назвало Державне управління справами.

Згідно із затвердженими планами організаційно-протокольного забезпечення офіційних заходів за участю президента, у січні та лютому було проведено 37 заходів. Також там зазначили, що касові витрати на обслуговування, організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів за участі Зеленського та Офісу президента впродовж перших двох місяців цього року обійшлося бюджету у 222,3 тис. грн.