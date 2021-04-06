Витрати на організацію зустрічей Зеленського у 2021 році назвала ДУСя

https://racurs.ua/ua/n152844-vytraty-na-organizaciu-zustrichey-zelenskogo-u-2021-roci-nazvala-dusya.html

Ракурс

Витрати на організацію зустрічей президента Володимира Зеленського у січні-лютому 2021 року назвало Державне управління справами.

Згідно із затвердженими планами організаційно-протокольного забезпечення офіційних заходів за участю президента, у січні та лютому було проведено 37 заходів, — розповіли у ДУСі у відповідь на запит «Ракурсу».

Також там зазначили, що касові витрати на обслуговування, організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів за участі Зеленського та Офісу президента впродовж перших двох місяців цього року обійшлося бюджету у 222,3 тис. грн.

Водночас у Державному управлінні справами не вказали середню суму, яка витрачається на організацію одного заходу за участі глави держави.

Нагадаємо, Зеленський разом з дружиною 5 квітня розпочав візит до Катару.