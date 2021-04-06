Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Витрати на організацію зустрічей Зеленського у 2021 році назвала ДУСя

Витрати на організацію зустрічей Зеленського у 2021 році назвала ДУСя

6 кві 2021, 15:20
999

Витрати на організацію зустрічей президента Володимира Зеленського у січні-лютому 2021 року назвало Державне управління справами.

Згідно із затвердженими планами організаційно-протокольного забезпечення офіційних заходів за участю президента, у січні та лютому було проведено 37 заходів, — розповіли у ДУСі у відповідь на запит «Ракурсу».

Також там зазначили, що касові витрати на обслуговування, організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів за участі Зеленського та Офісу президента впродовж перших двох місяців цього року обійшлося бюджету у 222,3 тис. грн.


Водночас у Державному управлінні справами не вказали середню суму, яка витрачається на організацію одного заходу за участі глави держави.

Нагадаємо, Зеленський разом з дружиною 5 квітня розпочав візит до Катару.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів