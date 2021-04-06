Расходы на организацию встреч Зеленского в 2021 году назвало Госуправление делами

https://racurs.ua/n152844-rashody-na-organizaciu-vstrech-zelenskogo-v-2021-godu-nazvalo-gosupravlenie-delami.html

Ракурс

Расходы на организацию встреч президента Владимира Зеленского в январе-феврале 2021 года назвало Государственное управление делами.

Согласно утвержденным планам организационно-протокольного обеспечения официальных мероприятий с участием президента, в январе и феврале было проведено 37 мероприятий, — рассказали в ГУД в ответ на запрос «Ракурса».

Также там отметили, что кассовые расходы на обслуживание, организационное и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий с участием Зеленского и Офиса президента в течение первых двух месяцев этого года обошлись бюджету в 222,3 тыс. грн.

В то же время в Государственном управлении делами не указали среднюю сумму, которая расходуется на организацию одного мероприятия с участием главы государства.

Напомним, Зеленский вместе с женой 5 апреля начал визит в Катар.