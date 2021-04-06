Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Расходы на организацию встреч Зеленского в 2021 году назвало Госуправление делами

Расходы на организацию встреч Зеленского в 2021 году назвало Госуправление делами

6 апр 2021, 15:20
999

Расходы на организацию встреч президента Владимира Зеленского в январе-феврале 2021 года назвало Государственное управление делами.

Согласно утвержденным планам организационно-протокольного обеспечения официальных мероприятий с участием президента, в январе и феврале было проведено 37 мероприятий, — рассказали в ГУД в ответ на запрос «Ракурса».

Также там отметили, что кассовые расходы на обслуживание, организационное и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий с участием Зеленского и Офиса президента в течение первых двух месяцев этого года обошлись бюджету в 222,3 тыс. грн.


В то же время в Государственном управлении делами не указали среднюю сумму, которая расходуется на организацию одного мероприятия с участием главы государства.

Напомним, Зеленский вместе с женой 5 апреля начал визит в Катар.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров