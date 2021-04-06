Минздрав обновил распределение карантинных зон. Фото:

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Распределение карантинных зон обновлено в Украине. В «красной» карантинной зоне находятся Киев и 10 областей — Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская и Черновицкая области.

Показатель госпитализаций превышен в 22 регионах — Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 5 апреля в Киеве показатель заболеваемости составляет 116,4. Занятость коек с кислородом столицы при определенном показателе 65% составляет 84,7%.

В Минздраве отметили, что самый высокий показатель госпитализаций по состоянию на 5 апреля был зафиксирован на Хмельнитчине — 129,4 на 100 тыс. населения. В Винницкой области этот показатель составил 104,9, Житомирской — 115,6, Николаевской — 113,3, Черниговской — 107,5.

В Житомирской области зафиксирован самый высокий показатель загруженности коек с кислородом — 75,9% (определенный показатель составляет 65%). На Киевщине этот показатель составляет 79,6%, Львовщине — 75,1%, Николаевской — 73,6%, в Одесской области — 71%, Сумской области — 68,8%, Хмельницкой области — 68,2.

Напомним, в Минздраве заявили, что коронавирус в Украине может пойти на спад сразу в трех регионах — Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы уже вскоре покинут «красную» зону карантина.