Суэцкий канал «посадил» на мель еще одно судно

Суэцкий канал. Фото: DW

https://racurs.ua/n152842-sueckiy-kanal-posadil-na-mel-esche-odno-sudno.html

Ракурс

Суэцкий канал, который недавно разблокировали от севшего на мель судна Ever Given, снова оказался под угрозой.

Еще одно судно село на мель на юге Суэцкого канала, где недавно возобновилась навигация. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что танкер Rumford почти перегородил канал — в нем была обнаружена неисправность двигателя в канале, вскоре управление канала направило на помощь буксирные катера. Теперь судно снова направляется на север. Отмечается, что поломка продлилась всего 10 минут.

Ранее сообщалось, что управление Суэцкого канала собирается обдумать вопрос о расширении русла, чтобы ситуация с застрявшим судном больше не повторилась.

Напомним, ранее мы сообщали, что 23 марта контейнеровоз Ever Given, которым управляет тайваньская Evergreen Group, перегородил Суэцкий канал, а снять его с мели удалось только 29 марта. За это время в русле образовалась пробка из нескольких сотен судов. Основной версией случившегося является отклонение судна от курса из-за сильного ветра, но не исключен и человеческий фактор.