Суецький канал «посадив» на мілину ще одне судно

Суецький канал. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n152842-sueckyy-kanal-posadyv-na-milynu-sche-odne-sudno.html

Ракурс

Суецький канал, який нещодавно розблокували від судна Ever Given, що сіло на мілину, знову опинився під загрозою.

Ще одне судно сіло на мілину на півдні Суецького каналу, де тільки-но відновилася навігація. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що танкер Rumford майже перегородив канал — у нього було виявлено несправність двигуна. Невдовзі після аварії управління каналу направило на допомогу буксирні катери. Тепер судно знову прямує на північ. Зазначається, що несправність затримала рух судна лише на 10 хвилин.

Раніше повідомлялося, що управління Суецького каналу збирається обміркувати питання про розширення річища, щоби ситуація з застряглим судном більше не повторилася.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 23 березня контейнеровоз Ever Given, яким керує тайванська Evergreen Group, перегородив Суецький канал, а зняти його з мілини вдалося тільки 29 березня. За цей час у річищі утворився затор із кількох сотень суден. Основною версією того, що сталося, є відхилення судна від курсу через сильний вітер, але не виключений і людський фактор.