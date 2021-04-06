МОЗ оновило розподіл карантинних зон. Фото:

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Розподіл карантинних зон оновлено в Україні. У «червоній» карантинній зоні перебувають Київ та 10 областей — Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська та Чернівецька області.

Показник госпіталізацій перевищений у 22 регіонах — Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Про це 6 квітня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві наголосили, що станом на 5 квітня у Києві показник захворюваності складає 116,4. Зайнятість ліжок із киснем столиці при визначеному показнику 65% становить 84,7%.

У МОЗ зазначили, що найвищий показник госпіталізацій станом на 5 квітня був зафіксований на Хмельниччині — 129,4 на 100 тис. населення. У Вінницькій області цей показник становив 104,9, Житомирській — 115,6, Миколаївській — 113,3, Чернігівській —107,5.

У Житомирській області зафіксовано найвищий показник завантаженості ліжок із киснем — 75,9% (визначений показник становить 65%). На Київщині цей показник становить 79,6%, Львівщині — 75,1%, Миколаївщині — 73,6%, в Одеській області — 71%, Сумській області — 68,8%, Хмельницькій області — 68,2.

Нагадаємо, в МОЗ заявили, що коронавірус в Україні може піти на спад одразу в трьох регіонах — Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони вже незабаром покинуть «червону» зону карантину.