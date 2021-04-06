Зеленский в Катаре. Фото: BBC

https://racurs.ua/n152848-obnajennye-nogi-i-vysokomernaya-poza-eksperty-rasskazali-ob-oshibkah-etiketa-komandy-zelenskogo.html

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Визит Зеленского в Катар вместе со своей командой вызвал много вопросов с точки зрения делового этикета — члены украинской делегации допустили грубые ошибки в протоколе.

Команда Зеленского сидела «нога на ногу», демонстрируя подошву обуви. Об этом бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, в мусульманских государствах, таких как Катар, категорически недопустимо сидеть в позе «нога на ногу» и демонстрировать подошву своей обуви, подавать и принимать документы левой рукой и не приглашать гостя пройти впереди себя.

В то же время эксперты по протоколу арабских стран считают, что ошибки, которые допустила украинская делегация, не являются критическими, но действительно нарушают установленные правила.

Так, по словам экс-министра иностранных дел Константина Грищенко, есть определенные нормы, которых следует придерживаться. Но в этом случае представители Катара с пониманием отнеслись к привычкам, которые свойственны жителям Европы. В то же время эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса считает, что украинская сторона грубо нарушила этикет.

Поза «нога на ногу» — в быту между арабами-мусульманами это может быть не очень критично, не все арабы считают это критическим. Но к иностранцам другое отношение — во время делового общения так не принято сидеть, ведь это ассоциируется с высокомерием, самоуверенностью, которая является неуместной на переговорах. И такая поза действительно обнажает подошву — это есть и религиозный подтекст, и эстетический, — заявил Куса.

Он добавил, что кроме украинских политиков, неприемлемым был вид женщины-переводчицы. Она была одета в костюм с юбкой, из-под которого виднелись обнаженные женские ноги, что является табу в консервативных арабских обществах. В то же время использование левой «грязной» руки является некорректным во время посещения Индонезии и Малайзии, но для арабских стран это вполне приемлемо.

Напомним, ранее мы сообщали, что расходы на организацию встреч президента Владимира Зеленского в январе-феврале 2021 года назвало Государственное управление делами.

Согласно утвержденным планам организационно-протокольного обеспечения официальных мероприятий с участием президента, в январе и феврале было проведено 37 мероприятий. Также там отметили, что кассовые расходы на обслуживание, организационное и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий с участием Зеленского и Офиса президента в течение первых двух месяцев этого года обошлось бюджету в 222,3 тыс. грн.