Дела Медведчука обещают довести до логического завершения. Фото:

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Уголовные производства, в которых фигурирует фамилия нардепа и лидера Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука, будут доведены до логического завершения.

При наличии оснований Медведчуку подготовят подозрения. До сих пор проектов подозрений против нардепа главе Офиса генпрокурора не подавали. Об этом 6 апреля заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия… свое логическое продолжение, завершение они найдут. На сегодня материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавали, — заявила она.

По словам Венедиктовой, следствие активно работает в разных направлениях, в том числе и в отношении сети автозаправок, по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и по уклонению от уплаты налогов. Кроме того, расследуется деятельность «Украинского выбора», где трем участникам общественного движения уже сообщили о подозрении в содействии оккупации Крыма.

Посмотрим, какие материалы соберет следствие по всем производствам, оценим качество этих материалов, их обоснованность, а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения, — подчеркнула Венедиктова.

Напомним, следователи ГБР расследуют возможное совершение председателем политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и нардепом Тарасом Козаком государственной измены.