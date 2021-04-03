ГБР открыло уголовное производство о госизмене Медведчука. Фото:

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Уголовное производство против народных депутатов «Оппозиционная платформа — За жизнь» открыло Государственное бюро расследований.

Следователи расследуют возможное совершение председателем политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и нардепом Тарасом Козаком государственной измены. Об этом 3 апреля сообщил народный депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

ГБР открыла уголовное производство о государственной измене Медведчука и Козака. Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Казаком, которые подпадают под ст. 111 (государственная измена) УК. Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований, — отметил нардеп и обнародовал фото соответствующего письма от ОГП.

По словам Гончаренко, его заявление касается высказываний Медведчука в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT. Там один из лидеров ОПЗЖ комментировал вопросы, которые касались введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne. Нардеп подчеркнул, что тогда Медведчук допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену.

Напомним, 30 марта Служба безопасности Украины провела обыски у лиц, причастных к общественной организации «Украинский выбор», которую связывают с Виктором Медведчуком.