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ДБР відкрило кримінальне провадження про держзраду Медведчука. Фото:

ДБР відкрило кримінальне провадження про держзраду Медведчука та Козака — нардеп (ДОКУМЕНТ)

3 кві 2021, 13:03
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Кримінальне провадження проти народних депутатів «Опозиційна платформа — За життя» відкрило Державне бюро розслідувань.

Слідчі розслідують можливе вчинення головою політради партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком та нардепом Тарасом Козаком державної зради. Про це 3 квітня повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

ДБР відкрила кримінальне провадження про державну зраду Медведчука і Козака. Таку інформацію я отримав від Офісу генпрокурора у відповідь на мою заяву про вчинення дій Медведчуком і Козаком, які підпадають під ст. 111 (державна зрада) ККУ. Мою заяву долучили до матеріалів кримінального провадження, яке уже ведеться Державним бюро розслідувань, — зазначив нардеп і оприлюднив фото відповідного листа від ОГП.

За словами Гончаренка, його заява стосується висловлювань Медведчука в інтерв’ю російському пропагандистському телеканалу RT. Там один із лідерів ОПЗЖ коментував питання, які стосувалися запровадження санкцій РНБО щодо Козака, а також анулювання ліцензій 112, ZIK та NewsOne. Нардеп наголосив, що тоді Медведчук допустив низку висловлювань, які можна трактувати як державну зраду.


Документ: Олексій Гончаренко у Facebook

Нагадаємо, 30 березня Служба безпеки України провела обшуки в осіб, причетних до громадської організації «Український вибір», яку пов’язують з Віктором Медведчуком.

Джерело: Ракурс


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